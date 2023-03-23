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Учеба

В Управлении образования Пензы прокомментировали удаление чатов

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В четверг, 23 марта, в Управлении образования города Пензы прояснили ситуацию с удалением классных чатов, которые велись в зарубежных мессенджерах.

К запрещенным для использования педагогами отнесли: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.

Взамен предлагается платформа «Сферум» на базе «ВКонтакте», рекомендованная Министерством просвещения РФ.

«Это профиль, разработанный специально для учебы и общения внутри школы и класса. К достоинствам платформы «Сферум» относится: вся школьная информация в одном пространстве;

данные учебных профилей недоступны остальным пользователям мессенджера и социальной сети «ВКонтакте»; отсутствие рекламных рассылок и платных сервисов», - перечислили в управлении.

Там особо подчеркнули: подключиться к «Сферуму» не значит завести страничку непосредственно во «ВКонтакте», это не требуется, достаточно зарегистрировать VK-ID.

«Если ребенок регистрирует VK-ID, у него в «Сферуме» есть только чат класса, чаты предметов и общешкольный чат», - пояснили родителям.

Отказ от популярных мессенджеров обсуждается на протяжении нескольких месяцев и сейчас связывается с вступлением в силу изменений Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 1 марта).

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