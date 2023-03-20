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Учеба

Жители Пензенской области смогут задать вопросы о ЕГЭ и ОГЭ

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Во вторник, 21 марта, в приемной Президента РФ в Пензенской области проведут горячую линию по вопросам общего образования, в том числе прохождения ОГЭ и ЕГЭ.

На вопросы абонентов ответят начальник одного из управлений регионального минобра Алексей Кирсанов, консультант Ольга Богданова и главный специалист-эксперт Светлана Локоткова.

Звонки будут приниматься по номеру 8 (8412) 59-24-56 с 10:00 до 12:00, уточнили в пресс-службе министерства.

20 марта стартовал досрочный период сдачи единых госэкзаменов одиннадцатиклассниками. Пройти испытания заблаговременно в Пензенской области решили 118 человек. Экзамены будут проводиться на базе двух лицеев - Губернского и 55-го.

Основной период сдачи ЕГЭ - с 26 мая по 20 июня. Резервные дни - 22, 23, 26, 27, 28, 29 июня и 1 июля.

ОГЭ, как и ЕГЭ, будет проходить в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

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