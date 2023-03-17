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Учеба

Сдать ЕГЭ досрочно решили 118 пензенских выпускников

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В понедельник, 20 марта, в Пензенской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Пройти испытания заблаговременно решили 118 человек.

20-го числа состоятся экзамены по географии и литературе, в которых примут участие 16 выпускников. 23-го школьникам предстоит продемонстрировать знания по русскому языку, 27-го - по математике базового или профильного уровня, 30-го - по иностранным языкам, биологии и химии, 3 апреля - по иностранным языкам (устная часть), 6-го - по обществознанию, информатике и ИКТ, 10-го - по истории и химии.

«Экзамены в досрочный период будут проводиться в пунктах, расположенных на базе Губернского лицея и 55-го лицея г. Пензы. Будет использоваться технология печати и сканирования контрольно-измерительных материалов в аудиториях, а также технология передачи экзаменационных материалов по интернету», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Видеонаблюдение организуют в режиме онлайн, контролировать ход проведения экзаменов станут общественные наблюдатели.

Основной период сдачи ЕГЭ - с 26 мая по 20 июня. Резервные дни - 22, 23, 26, 27, 28, 29 июня и 1 июля.

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