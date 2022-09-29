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Учеба

Школьники Кузнецкого района показали впечатляющие успехи

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Одна из четырех «Точек роста» открыта в Кузнецком районе. Она появилась в 2020 году в средней школе имени Героя Советского Союза Ивана Кузмичева в селе Поселки. Благодаря занятиям в центре образования цифрового и гуманитарного профилей местные ученики демонстрируют впечатляющие успехи.

«Есть ребята, которые увлекаются после работы в школе программированием на языке Java, даже педагоги говорят, что знают больше, то есть интерес проявился настолько, что времени не теряют», - сообщил начальник управления образования Кузнецкого района Алексей Перунков.

В этой «Точке роста» ребята занимаются кроме информатики химией, физикой, биологией, робототехникой, получают дополнительные знания и умения на уроках технологии и ОБЖ.

С работой центра ознакомилась замминистра образования региона Ирина Осетрова.

«Мальчишки по природе своей всегда собирают машинки, играют в них, а вы что здесь делаете?» - обратилась она к школьницам.

«Мы тоже машинки собираем», - ответила девочка.

В Кузнецком районе открыты четыре «Точки роста», еще пять появятся до конца 2024 года.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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