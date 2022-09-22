Большинство зареченских выпускников уехали учиться в другие города РФ

86 из 220 зареченских выпускников выбрали пензенские вузы. Остальные уехали учиться в другие города России.
Они пополнили ряды студентов вузов в Нижнем Новгороде, Саратове, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Три человека поступили в МГУ, два - в Высшую школу экономики в Москве.
«Примечательно, что последние семь лет большинство выпускников ориентируются на потребности рынка труда и выбирают не гуманитарные, а инженерно-технические специальности. В Зареченском технологическом институте набор бюджетников на самый популярный факультет «Технология машиностроения» в этом году увеличили вдвое - с 25 до 50 человек», - пишет портал «Заречье сегодня».
Выросло и число выпускников учебных заведений закрытого города, которые решили получить педагогическое образование.
10% окончивших школу ребят предпочли высшему образованию среднее специальное. Большинство из них стали студентами медколледжа в Пензе.
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