Учеба

Большинство зареченских выпускников уехали учиться в другие города РФ

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86 из 220 зареченских выпускников выбрали пензенские вузы. Остальные уехали учиться в другие города России.

Они пополнили ряды студентов вузов в Нижнем Новгороде, Саратове, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Три человека поступили в МГУ, два - в Высшую школу экономики в Москве.

«Примечательно, что последние семь лет большинство выпускников ориентируются на потребности рынка труда и выбирают не гуманитарные, а инженерно-технические специальности. В Зареченском технологическом институте набор бюджетников на самый популярный факультет «Технология машиностроения» в этом году увеличили вдвое - с 25 до 50 человек», - пишет портал «Заречье сегодня».

Выросло и число выпускников учебных заведений закрытого города, которые решили получить педагогическое образование.

10% окончивших школу ребят предпочли высшему образованию среднее специальное. Большинство из них стали студентами медколледжа в Пензе.

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