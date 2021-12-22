Учеба

В Пензе объяснили причину ухода детей на досрочные каникулы

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Пятница, 24 декабря, а в некоторых школах региона - суббота станут последними учебными днями в этом году. В министерстве образования области приняли решение отпустить детей на зимние каникулы чуть раньше намеченного срока. Получать знания мальчишки и девчонки перестанут уже с 27 декабря. До этого распоряжения школьники должны были ходить на занятия до 30-го числа.

«Мы рады, что каникулы начались раньше. Мы уже запланировали много мероприятий, которые хотим посетить, например театр, картинная галерея. Мы хотели кататься на лыжах, пойти на каток», - рассказал ученик гимназии № 4 «Ступени» Андрей Салдаев.

«У нас хорошая успеваемость по учебе, и учителя довольны нашими знаниями», - поделилась ученица гимназии № 4 «Ступени» Елена Михейкина.

В связи с досрочным уходом на каникулы педагоги-предметники должны в течение оставшихся двух-трех дней выставить оценки за четверть или полугодие, а также успеть пройти с учениками оставшийся материал.

«Мы пересматриваем план-график образовательного процесса, будем вынуждены внести изменения в рабочие программы педагогов. Это значит, что на изучение отдельных тем педагоги выделят скорректированное количество часов. В этом и состоит вся сложность», - пояснила директор гимназии № 4 «Ступени» Валерия Вишненкова.

В министерстве образования области объяснили мотивы принятого ими решения. Единые сроки каникул для всех учебных заведений региона вводят в первую очередь в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

«Рекомендуем это время потратить на обеспечение жизни и здоровья детей, на вовлечение их в активный отдых, прежде всего на свежем воздухе, потому что ситуация с заболеваемостью хотя и стабилизировалась и находится под контролем, но тем не менее мы должны быть настороже», - подчеркнула начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Тем временем главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин сообщил о том, сколько школьников уже ушло на вынужденные каникулы.

«По состоянию на 20 декабря текущего года на карантин в связи с ковидом закрыто 136 классов в 98 школах области, а также 52 группы в 37 дошкольных учреждениях», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

В общем, досрочные каникулы должны снизить число инфицированных среди несовершеннолетних, но не уменьшить объем полученных ими знаний.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Опять никчемные меры и абсурд от бездарей

Гость||

Вот и оставьте детей в покое на эти дни!А то уже все каникулы расписали-день здоровья, день семьи, день @ер знает еще кого. И все принудиловка! Значит учиться нельзя -сложная обстановка, а заставлять детей на каникулах на разные дурацкие мероприятия ходить-это не сложная обстановка! Еще и в субботу заставили учиться начальную школу. С какой стати? Начальная школа никогда не училась в субботу, а в эту субботу заставляют приходить! Дел у родителей нет больше, как только по субботам приводить и забирать из школы!

Гость||

В чем проблема? Можно на семейное образование перейти! И не водить ребёнка в школу!

Имя: Гость
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