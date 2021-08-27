В Пензенской области определились с форматом Дня знаний

27.08.2021 | 09:23

В Пензенской области приняли решение проводить День знаний в обычном формате с присутствием родителей учеников всех классов. Позицию оперштаба врио губернатора Олег Мельниченко озвучил в пятницу, 27 августа.

«При этом все линейки проводятся только на открытом воздухе. Все присутствующие должны находиться в масках. При допуске на территорию школы необходимо использовать санитайзеры для обработки рук, обязателен замер температуры. Все мероприятия должны длиться не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В здания учебных заведений допускаются только дети и учителя», - уточнил он.

Поясняется, что решение было принято исходя из того, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе стабилизировалась. К тому же от родителей школьников поступило большое количество обращений с просьбами разрешить им присутствовать на таком важном событии в жизни детей.

«Строгие санитарные требования связаны с окончанием периода отпусков, переходом из одних контактных групп в другие», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.