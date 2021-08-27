Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Учеба

В Пензенской области определились с форматом Дня знаний

Печать

В Пензенской области приняли решение проводить День знаний в обычном формате с присутствием родителей учеников всех классов. Позицию оперштаба врио губернатора Олег Мельниченко озвучил в пятницу, 27 августа.

«При этом все линейки проводятся только на открытом воздухе. Все присутствующие должны находиться в масках. При допуске на территорию школы необходимо использовать санитайзеры для обработки рук, обязателен замер температуры. Все мероприятия должны длиться не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В здания учебных заведений допускаются только дети и учителя», - уточнил он.

Поясняется, что решение было принято исходя из того, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе стабилизировалась. К тому же от родителей школьников поступило большое количество обращений с просьбами разрешить им присутствовать на таком важном событии в жизни детей.

«Строгие санитарные требования связаны с окончанием периода отпусков, переходом из одних контактных групп в другие», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Слава выборам!

Гость||

А попы будут?

Гость||

Сначала на автобусах в Собор!А потом на линейку?

Гость||

перед выборами всё можно))) обращайтесь)))

Гость||

Про перчатки забыли?

Гость||

И почему комментарии стираете ,ничего противоправного в них нет?

Гость||

Свободная и независимая пресса в России такая?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте