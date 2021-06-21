В Пензенской области с ЕГЭ удалили семерых выпускников

21.06.2021 | 11:13

В 2021 году с ЕГЭ удалили уже семерых участников. Об этом сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на совещании в региональном правительстве в понедельник, 21 июня.

Причин удаления, по его словам, две: использование шпаргалок либо мобильных телефонов.

В 2020 году досрочно уйти с экзамена пришлось 5 выпускникам, в 2019-м - 29.

Александр Воронков уточнил, что еще не все ЕГЭ прошли, так что цифра за 2021-й не окончательная.

«Сегодня и завтра выпускники сдают устную часть иностранных языков, 24-25 июня пройдет компьютерное ЕГЭ по информатике. Основной период завершится резервными днями 28-29 июня и 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля», - пояснил врио министра.

В целом, как отметил он, ЕГЭ в регионе проводится в штатном режиме, без технологических сбоев. Федеральная проверка положительно оценила ход экзаменационной кампании.