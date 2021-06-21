Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|12:36
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Учеба

В Пензенской области с ЕГЭ удалили семерых выпускников

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В 2021 году с ЕГЭ удалили уже семерых участников. Об этом сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на совещании в региональном правительстве в понедельник, 21 июня.

Причин удаления, по его словам, две: использование шпаргалок либо мобильных телефонов.

В 2020 году досрочно уйти с экзамена пришлось 5 выпускникам, в 2019-м - 29.

Александр Воронков уточнил, что еще не все ЕГЭ прошли, так что цифра за 2021-й не окончательная.

«Сегодня и завтра выпускники сдают устную часть иностранных языков, 24-25 июня пройдет компьютерное ЕГЭ по информатике. Основной период завершится резервными днями 28-29 июня и 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля», - пояснил врио министра.

В целом, как отметил он, ЕГЭ в регионе проводится в штатном режиме, без технологических сбоев. Федеральная проверка положительно оценила ход экзаменационной кампании.

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Гость||

о боже это ужас! как допустили то, что шпоры пронесли, да еще и телефоны??? ай ай ай. раздевать детей до гола на входе надо и всех через рентген запускать, а то не дай бог он шпору в попу засунул,,, А если серьезно задолбали со своим ЕГЕ, мы не сдавали раньше и все выучились и работаем. Все нервы детям и родителям измотали, сколько детей суицидников стало? Море... Задумайтесь кому нахрен надо это ваше ЕГЕЕЕЕЕ

Гость||

Гость писал(a):

А если серьезно задолбали со своим ЕГЕ, мы не сдавали раньше и все выучились и работаем. В
Интересно, кем же работаете с таким уровнем грамотности и абсурдностью мышления???

Гость||

Выдайте им справки о прослушивании школьного курса и пущай работают и размножаются

Гость||

Гость писал(a):

мы не сдавали раньше и все выучились и работаем. Все нервы детям и родителям измотали, сколько детей суицидников стало? Море... Задумайтесь кому нахрен надо это ваше ЕГЕЕЕЕЕ
Вы раньше для поступления в ВУЗы еще раз экзамены сдавали, после школьных, а сейчас экзамены сдают только один раз-ЕГЭ.

Гость||

Раньше сдал экзамены-сразу был известен результат,а сейчас?Стресс для учащихся,родителей!

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, кем же работаете с таким уровнем грамотности и абсурдностью мышления???
Приемник ПУТИНА)))))

Гость||

Конечно хитровыделанных надо наказывать. Но просто интересно сколько в национально-территориальных образования РФ было экзаменующих было удалено из числа титульных наций.сколько 100-бальников оттуда приедет. 2 девочки из Казани со 100 баллами по русскому даже первую сессию не смогли сдать

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, кем же работаете с таким уровнем грамотности и абсурдностью мышления???
думаю нормальным специалистом в отличие от вас жертвы егэ и прочего всего единого

Гость||

Гость писал(a):

думаю нормальным специалистом в отличие от вас жертвы егэ и прочего всего единого
Ещё один неуч подключился. Кстати, интересная закономерность: чем глупее человек, тем он сильнее ненавидит ЕГЭ)))

Имя: Гость
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