В минобре признали, что дистанционка сказалась на результатах ЕГЭ

21.06.2021 | 12:18

В понедельник, 21 июня, на совещании в региональном правительстве врио министра образования Пензенской области Александр Воронков подвел предварительные итоги ЕГЭ, результаты по которым уже появились. Это литература, география, химия и русский язык.

«География у нас ниже, чем в прошлом году, русский язык повыше, литература на уровне и химия ниже. Остановлюсь на русском языке, одном из самых массовых экзаменов. Доля высокобалльных работ увеличилась на 3,4% и составила 25%. Средний балл вырос на 1,2 и составил 70,6», - констатировал он.

По словам врио министра, это может быть связано с тем, что упор, как правило, делается на русский язык и математику - основные предметы.

«Пока анализ делаем в разрезе муниципалитетов. Конечно, отразилось и дистанционное обучение. Мы уже делаем выводы», - признал Александр Воронков, уточнив, что среди школьников наблюдалась усталость от данного вида обучения.

До 26 июня придут результаты и по девяти оставшимся предметам, в том числе математике (профильный уровень).

Что касается лучших показателей среди уже имеющихся, то по русскому языку 100 баллов набрали 6 человек, по химии - 5. По географии и литературе получить высший балл не удалось никому. Среди тех, кто сдавал географию, максимум - 96 (1 ученик), литературу - 97 (три ученика).