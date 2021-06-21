Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|14:07
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Учеба

В минобре признали, что дистанционка сказалась на результатах ЕГЭ

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В понедельник, 21 июня, на совещании в региональном правительстве врио министра образования Пензенской области Александр Воронков подвел предварительные итоги ЕГЭ, результаты по которым уже появились. Это литература, география, химия и русский язык.

«География у нас ниже, чем в прошлом году, русский язык повыше, литература на уровне и химия ниже. Остановлюсь на русском языке, одном из самых массовых экзаменов. Доля высокобалльных работ увеличилась на 3,4% и составила 25%. Средний балл вырос на 1,2 и составил 70,6», - констатировал он.

По словам врио министра, это может быть связано с тем, что упор, как правило, делается на русский язык и математику - основные предметы.

«Пока анализ делаем в разрезе муниципалитетов. Конечно, отразилось и дистанционное обучение. Мы уже делаем выводы», - признал Александр Воронков, уточнив, что среди школьников наблюдалась усталость от данного вида обучения.

До 26 июня придут результаты и по девяти оставшимся предметам, в том числе математике (профильный уровень).

Что касается лучших показателей среди уже имеющихся, то по русскому языку 100 баллов набрали 6 человек, по химии - 5. По географии и литературе получить высший балл не удалось никому. Среди тех, кто сдавал географию, максимум - 96 (1 ученик), литературу - 97 (три ученика).

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Гость||

чем хуже результаты ЕГЭ тем лучше, может отменять это уродство

Гость||

Ленин-Учиться,учиться и учиться. Гундяев-Молиться,молиться и молиться.

Гость||

Гость писал(a):

Молиться,молиться и молиться.
стучитесь да откроют вам

Гость||

танцору,что мешает,так и здесь..........

Гость||

Уже не первое поколение дурачков растет. Дальше только хуже.

Гость||

Воронкова долой!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы уже делаем выводы», - признал Александр Воронков
Вывод один: изгнать Воронкова из системы образования и запретить работать с детьми.

Гость||

Гость писал(a):

Ленин-Учиться,учиться и учиться. Гундяев-Молиться,молиться и молиться.
Грефу не нужны умные,Гундяеву нужны рабы...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 21 июня, на совещании в региональном правительстве врио министра образования Пензенской области Александр Воронков подвел предварительные итоги
Итог один: уволить Воронкова и объявить его персоной нон грата.

Имя: Гость
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