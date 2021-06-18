Стали известны данные о стобалльниках по русскому языку

18.06.2021 | 15:50

По предварительной информации, в Пензенской области шесть выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Для сравнения: в прошлом году максимальное количество баллов набрала одна девушка - выпускница пензенской школы № 57.

Самый массовый экзамен проходил два дня - 3 и 4 июня. Его сдавали 5 114 человек, желающих поступить в вузы. Им нужно было решить 26 заданий и написать сочинение. Минимальный порог, подтверждающий освоение программы среднего общего образования, - 24 балла, для поступления в вуз требуется минимум 36 баллов.

25 мая экзамен по русскому языку сдали те одиннадцатиклассники, которые в этом году не планируют поступать в вузы.

Более подробную информацию о результатах ЕГЭ по русскому языку в пресс-службе Министерства образования Пензенской области пообещали предоставить в понедельник, 21 июня. На данный момент обработка данных продолжается.