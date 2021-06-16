Учеба

В Пензенской области появились первые выпускники-стобалльники

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В Пензенской области завершили проверку ЕГЭ по литературе, географии и химии. По словам врио министра образования Александра Воронкова, уровень знаний выпускников 2021 года не показывает существенного роста или снижения по сравнению с предыдущими годами.

На 100 баллов химию сдали 5 одиннадцатиклассников. Это выпускники Губернского лицея, школы № 65/23, гимназии «Сан» Пензы, а также школы № 5 Кузнецка.

На 99 баллов химию написали трое учеников.

«Доля высокобалльных работ участников ЕГЭ по химии составила 11,5%. Средний балл по химии составил 57,3», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Экзамен по географии сдали 44 выпускника. Средний балл работ по предмету - 60,4. Ученик гимназии № 1 имени В. Г. Белинского Пензы смог набрать 96 баллов.

Литературу написали 278 человек. Результаты остались на уровне 2020 года, средний балл составил 61,5. 8% выпускников смогли сдать предмет на высокие баллы - 80-100, три человека набрали 97.

«Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, снизилась на 1%», - добавили в министерстве образования.

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