Пензенских школьников ждут внеплановые каникулы

27.04.2021 | 16:21

Школьников Пензенской области ждут внеплановые каникулы. Они продлятся с 1 по 11 мая включительно.

Во вторник, 27 апреля, стало известно, что Министерство просвещения РФ рекомендовало образовательным организациям не работать в период с 4 по 7 мая. 11-го числа в Пензенской области региональный выходной по случаю Радоницы.

Таким образом, ученики вернутся к занятиям только 12 мая.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального минобра, в детских садах с 4 по 7 мая по запросу родителей организуют дежурные группы.

О том, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, стало известно 23 апреля. В тот же день Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.