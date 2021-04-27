Учеба

Пензенских школьников ждут внеплановые каникулы

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Школьников Пензенской области ждут внеплановые каникулы. Они продлятся с 1 по 11 мая включительно.

Во вторник, 27 апреля, стало известно, что Министерство просвещения РФ рекомендовало образовательным организациям не работать в период с 4 по 7 мая. 11-го числа в Пензенской области региональный выходной по случаю Радоницы.

Таким образом, ученики вернутся к занятиям только 12 мая.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального минобра, в детских садах с 4 по 7 мая по запросу родителей организуют дежурные группы.

О том, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, стало известно 23 апреля. В тот же день Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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Гость||

Раз в садах дежурные группы, то и в школах пусть дежурные классы, какие каникулы??? С кем младших школьников оставлять дома???

Гость||

Гость писал(a):

С кем младших школьников оставлять дома???
А сейчас они с кем у вас?

Гость||

Отопление в школах включили бы. Вторую неделю дети замерзают. Пошла волна ОРВИ. Дела нет никому.

Гость||

В Сурске в школах и д. садах +21.

Гость||

не может быть! Область одна!

Гость||

Пусть учителя меньше проветривают окна и родители теплее детей одевайте.

Отопление на неделю никто вам не даст

Гость||

То есть 4 дня лишних дети пропустят. Почему в школах угрожают, что на 2 недели учебный год продлят, вроде как всю программу не прошли? Хотя два года назад 14 мая уже все учебники сдали и две недели ходили в школу ничего там не делая?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

С кем младших школьников оставлять дома???
> А сейчас они с кем у вас?

Про продленку не слышали, не?

Гость||

Область одна, а среднесуточные температуры разные. В Городищенском районе на 3-5 градусов ниже всегда.

Гость||

Николь.ск еще севернее

Имя: Гость
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