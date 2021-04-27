В пензенском минобре рассказали о работе школ и садов в праздники

27.04.2021 | 12:22

Во вторник, 27 апреля, в Министерстве образования Пензенской области рассказали о работе подведомственных учреждений в период длинных майских «каникул».

Дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая официально объявлены праздничными и выходными, с 4-го по 7-е - нерабочими. Кроме того, в регионе законодательно установлен выходной на Радоницу, которая в 2021 году пришлась на 11 мая.

«Учреждениям образования рекомендовано с 4 по 7 мая создать дежурные группы (классы) по запросу родителей. Окончательное решение об их функционировании будут принимать сами образовательные организации», - пояснили в пресс-службе министерства.

В аналогичном режиме из-за пандемии коронавируса детсады работали с апреля и почти до конца июля прошлого года.