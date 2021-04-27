Общество

В пензенском минобре рассказали о работе школ и садов в праздники

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Во вторник, 27 апреля, в Министерстве образования Пензенской области рассказали о работе подведомственных учреждений в период длинных майских «каникул».

Дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая официально объявлены праздничными и выходными, с 4-го по 7-е - нерабочими. Кроме того, в регионе законодательно установлен выходной на Радоницу, которая в 2021 году пришлась на 11 мая.

«Учреждениям образования рекомендовано с 4 по 7 мая создать дежурные группы (классы) по запросу родителей. Окончательное решение об их функционировании будут принимать сами образовательные организации», - пояснили в пресс-службе министерства.

В аналогичном режиме из-за пандемии коронавируса детсады работали с апреля и почти до конца июля прошлого года.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая официально объявлены праздничными и выходными, с 4-го по 7-е - нерабочими.
Так все таки 7-ое выходной или нерабочий? Или в ПИ никак не определятся?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Окончательное решение об их функционировании будут принимать сами образовательные организации
Ну и правильно, зачем брать ответственность.

Гость||

Оплата будет в двойном размере?

МинОбр и именно министр задумайтесь!

Гость||

Гость писал(a):

Оплата будет в двойном размере?
чего вдруг? Дали же разъяснения, что нерабочие дни оплачиваются в обычном размере и никаких отгулов за них не положено.

Гость||

А как же дежурные группы создавать, когда режим повышенной готовности продлили, объединять нельзя? И сотрудники ДОУ не люди?

Гость||

Ковида.

Гость||

КАк всё мудро и лукаво! Как обычно!!!

Гость||

И для кого только эти не рабочие дни объявлены??????? Если каждый день придется ходить на работу.

Имя: Гость
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