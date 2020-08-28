Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|11:37
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Учеба

В Пензенской области появятся свои народные учителя

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Почетное звание «Народный учитель Пензенской области» отныне будет присваиваться маститым педагогам. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобра на сессии, состоявшейся в пятницу, 28 августа.

О законопроекте народным избранникам доложил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«В целях поощрения учителей школ за личные заслуги в обеспечении глубоких знаний обучающихся, патриотическом и нравственном воспитании подростков и молодежи, повышении престижа учительской профессии», - уточнил Воронков.

«Прошу поддержать законопроект», - обратился министр к депутатам.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что документ был рассмотрен на заседании профильного комитета и рекомендован к принятию.

«Учитель во все времена был одним из самых почитаемых, уважаемых людей у нас в области. Это звание будет достойным признанием, высокой оценкой труда по воспитанию подрастающего поколения, таланта и трудолюбия учителя», - подчеркнул Валерий Лидин.

За данное предложение проголосовали все 30 депутатов, присутствовавших на сессии.

Звание «Народный учитель Пензенской области» будет присваиваться не ранее чем через три года после присвоения почетного звания «Заслуженный работник образования Пензенской области».

В качестве дополнительной меры поощрения народному учителю планируют единовременно выплачивать 30 000 рублей. В соответствии с законопроектом, на это потребуется 60 000 рублей в год. Эти деньги уже предусмотрены в бюджете. Ежегодно к награде планируют представлять не более двух педагогов.

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