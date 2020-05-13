ОГЭ для 9-х классов отменили, ЕГЭ для 11-х снова перенесли

13.05.2020 | 13:47

Дату старта единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов снова перенесли. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ в среду, 13 мая. Информацию прокомментировали в пресс-службе Минобра Пензенской области.

Уточняется, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации начало экзаменационной кампании перенесено с 8 июня на более поздний срок. Точная дата пока не определена.

Что касается девятиклассников, то для них обязательные экзамены по русскому языку и математике решили вообще отменить.

«В настоящее время мы ждем выхода постановления Правительства РФ о порядке выдачи аттестатов по итогам обучения в школе в основной период», - пояснили в региональном минобре.

Ранее сообщалось, что девятиклассники (их в регионе 11 298) будут сдавать только русский язык и математику, а одиннадцатиклассники (их 5 383, а вместе с выпускниками прошлых лет и учащимися ссузов - 5 780), помимо этих обязательных экзаменов, аттестуются по еще 2-3 предметам по выбору.

Предварительно было решено, что ученики 11-х классов 11 июня будут сдавать русский язык, 15-го - математику; 9-х - 12 июня математику, 16-го - русский.

В 2020 году до и после экзамена будут проводить дезинфекцию помещений, а на входе организуют бесконтактную термометрию всех участников. Взрослым рекомендуется использовать медицинские маски.