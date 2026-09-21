За выходные в регионе случилось несколько ДТП со съездом в кювет

В Пензенской области за выходные случилось сразу несколько ДТП со съездом в кювет или опрокидыванием транспортных средств. Об авариях со ссылкой на предварительные данные рассказали в областной ГАИ.

Одно из ЧП было в Каменке в ночь на 19 сентября. В 1:00 на 8-м километре дороги Каменка - Пачелма 21-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и оказался в кювете, где врезался в дерево. Молодого человека госпитализировали с травмами.

Вечером того же дня, в 17:40, в Колышлейском районе, на 2-м километре дороги Колышлей - Пановка - Никольск, опрокинулся 32-летний мужчина на мотоцикле Honda. После случившегося он также попал в больницу.

Третья авария произошла 20 сентября в Башмаковском районе. В 20:10 на 41-м километре дороги Поим - Башмаково - Земетчино 62-летний водитель Fiat Ducato допустил съезд в кювет. Его 63-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства всех ДТП.

Ранее сообщалось, что 19 сентября авария со съездом в кювет случилась также в Никольске, в ней пострадали дети.