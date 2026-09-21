В Бессоновском районе пропал 70-летний грибник

Происшествия

В Бессоновском районе пропал 70-летний грибник
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В субботу, 19 сентября, в Бессоновском районе пропал 70-летний Виктор Иванович Гаврилюк. Мужчина ушел со станции «739-й километр» за грибами, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

На момент исчезновения пенсионер был одет в темно-синюю куртку и темно-синие штаны, обувь - коричневые резиновые сапоги, на голове - серая кепка. С собой взял рюкзак из камуфлированной ткани.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

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