В Никольском районе при пожаре погибла 68-летняя женщина

В ночь на воскресенье, 20 сентября, в селе Большое Пермиево Никольского района случился пожар. Погибла пожилая женщины.

По данным областного ГУ МЧС, сообщении о ЧП на улице Мирной поступило около 4 часов утра. К приезду пожарных территория частного домовладения горела открытым огнем.

Пламя уничтожило срубовый дом, надворные постройки, баню и конюшню, пройдя площадь более 130 кв. м.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава, участие приняли и добровольцы. Пожар локализовали, не дав ему распространиться на соседние участки.

«В ходе проливки и разборки конструкций обнаружена погибшей 68-летняя женщина», - сообщили в ГУ МЧС.

Причина пожара устанавливается.