В Никольском районе при пожаре погибла 68-летняя женщина

Происшествия

В Никольском районе при пожаре погибла 68-летняя женщина
Печать
Max

В ночь на воскресенье, 20 сентября, в селе Большое Пермиево Никольского района случился пожар. Погибла пожилая женщины.

По данным областного ГУ МЧС, сообщении о ЧП на улице Мирной поступило около 4 часов утра. К приезду пожарных территория частного домовладения горела открытым огнем.

Пламя уничтожило срубовый дом, надворные постройки, баню и конюшню, пройдя площадь более 130 кв. м.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава, участие приняли и добровольцы. Пожар локализовали, не дав ему распространиться на соседние участки.

«В ходе проливки и разборки конструкций обнаружена погибшей 68-летняя женщина», - сообщили в ГУ МЧС.

Причина пожара устанавливается.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мчс пожар смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!