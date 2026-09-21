В Никольске питбайкер сбил 6-летнего мальчика

В субботу, 19 сентября в Никольске случилось ДТП, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 17:35 на улице Красноармейской 14-летний подросток на питбайке Sharmax Sport сбил 6-летнего мальчика на велосипеде и съехал в кювет. Мини-мотоцикл врезался в забор.

Подросток получил травмы, его увезли в больницу. Младшему ребенку оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

Аналогичное происшествие случилось в начале сентября в Бессоновке. 18-летняя девушка на питбайке KAYO сбила велосипедиста 2013 года рождения. Обоим потребовалась госпитализация.

Аварии с двухколесным транспортом в регионе не редкость. По состоянию на конец июля было зарегистрировано 12 ДТП, погиб 1 ребенок и 11 получили травмы.