В СКР расследуют причины гибели женщины в Никольском районе

Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины при пожаре в селе Большое Пермиево Никольского района.

Трагедия произошла в ночь на 20 сентября в частном домовладении на улице Мирной. При проливке и разборке конструкций нашли тело 68-летней хозяйки.

При осмотре тела каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном следственном управлении СКР.