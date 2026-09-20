В СКР расследуют причины гибели женщины в Никольском районе

Происшествия

В СКР расследуют причины гибели женщины в Никольском районе
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины при пожаре в селе Большое Пермиево Никольского района.

Трагедия произошла в ночь на 20 сентября в частном домовладении на улице Мирной. При проливке и разборке конструкций нашли тело 68-летней хозяйки.

При осмотре тела каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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