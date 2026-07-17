В Тамалинском районе в Хопре нашли тело пенсионера

В селе Зубрилово Тамалинского района в Хопре нашли тело 66-летнего мужчины, который, по предварительным данным, утонул.
Еще 8 июля в полицию поступило заявление о пропаже одиноко проживавшего пенсионера: он не появлялся дома с 7-го числа, знакомая забеспокоилась и обратилась в правоохранительные органы.
Вскоре появились данные о том, что мужчина, предположительно, утонул. 10 июля в областной пожарно-спасательный центр был направлен запрос на водолазный поиск. Специалисты исследовали участок водоема, но тело найти не удалось.
Вечером 16 июля труп в реке обнаружил односельчанин.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в областном СУ СКР.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.