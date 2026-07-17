В Тамалинском районе в Хопре нашли тело пенсионера

Происшествия

В Тамалинском районе в Хопре нашли тело пенсионера
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В селе Зубрилово Тамалинского района в Хопре нашли тело 66-летнего мужчины, который, по предварительным данным, утонул.

Еще 8 июля в полицию поступило заявление о пропаже одиноко проживавшего пенсионера: он не появлялся дома с 7-го числа, знакомая забеспокоилась и обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре появились данные о том, что мужчина, предположительно, утонул. 10 июля в областной пожарно-спасательный центр был направлен запрос на водолазный поиск. Специалисты исследовали участок водоема, но тело найти не удалось.

Вечером 16 июля труп в реке обнаружил односельчанин.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в областном СУ СКР.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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