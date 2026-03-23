В Пензе спасатели освободили 4-летнего ребенка от хомута

В Пензе спасатели выручили 4-летнего ребенка, у которого застрял палец в пластиковом хомуте.

Инцидент произошел 20 марта. В пожарно-спасательный центр обратилась родственница мальчика. По ее словам, ребенок надел хомут на палец во время игры, а снять не смог. У женщины это тоже не получалось.

«Спасатели с помощью специального инструмента освободили палец ребенка и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили в центре.

Маленькие дети нередко попадают в ситуации, когда требуется участие сотрудников ППСЦ. Так, в декабре 2025 года специалисты достали врезавшийся в руку малыша элемент цепочки, а в августе на улице Измайлова в Пензе и в июле на улице Радужной в Засечном мальчики засунули пальцы в монетоприемник автомата по продаже воды. Доставать руки в обоих случаях пришлось спасателям.

Также летом семейная пара вызвала сотрудников ППСЦ в 3-й проезд Можайского, чтобы освободить малыша, надевшего на палец металлическую трубку. А на улице Бородина рука ребенка застряла между кабиной и створкой лифта. Специалисты отжали дверь и освободили кисть.