Очевидцы: в Заречном мотоциклист сбил пешехода, пытаясь скрыться

В Заречном сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП с пешеходом, которое случилось во вторник, 5 мая.

По предварительным данным, в 12:01 на улице Заречной 39-летний водитель мотоцикла Honda сбил 47-летнего мужчину.

Пешехода госпитализировали, рассказали в областной ГАИ.

По словам очевидцев происшествия, мотоциклист сначала столкнулся с автомобилем Renault. Он попытался скрыться с места инцидента и сбил пешехода, оказавшегося поблизости.

4 мая на Сельской площади в Мичуринском 9-летний мальчик на электросамокате IKINGI наехал на 79-летнюю женщину. После ДТП пенсионерка попала в больницу.