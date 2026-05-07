В Заречном подросток погиб при падении с высоты

Вечером в среду, 6 мая, в Заречном при падении с многоэтажного дома погиб подросток. О трагедии сообщили в Сети.

По словам очевидцев, она случилась на улице Зеленой, около 22:50. Указывается, что погиб мальчик 2012 года рождения.

Пока официальной информации о произошедшем нет.

13 апреля похожая трагедия случилась в Засечном.

Утром на улице Светлой после падения с высоты погиб молодой человек. По словам очевидцев, при себе у юноши были личные вещи: паспорт, телефон, наушники, ключи. Ему пытались помочь, но он скончался в машине скорой помощи.