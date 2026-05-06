При пожаре в СНТ на Барковке пострадал мужчина

Вечером во вторник, 5 мая, в СНТ «Вишенка» на Барковке в Пензе случился пожар, при котором пострадал человек.

Спасатели получили тревожный вызов в 21:27. Загорелся одноэтажный деревянный дом с мансардой общей площадью 150 кв. м.

Для ликвидации пламени привлекли 24 человека и 5 единиц техники.

При пожаре пострадал мужчина 1982 года рождения, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.