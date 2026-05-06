При пожаре в СНТ на Барковке пострадал мужчина

Происшествия

При пожаре в СНТ на Барковке пострадал мужчина
Печать
Max

Вечером во вторник, 5 мая, в СНТ «Вишенка» на Барковке в Пензе случился пожар, при котором пострадал человек.

Спасатели получили тревожный вызов в 21:27. Загорелся одноэтажный деревянный дом с мансардой общей площадью 150 кв. м.

Для ликвидации пламени привлекли 24 человека и 5 единиц техники.

При пожаре пострадал мужчина 1982 года рождения, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь дача
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!