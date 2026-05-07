В Пензенской области объявлена «Ракетная опасность»

Утром в четверг, 7 мая, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале мессенджера МАХ в 5:26.

«Запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

Накануне вечером, в 23:38, в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». В 2:22 небо над Пензенской областью закрыли для полетов.

UPD: «Отбой ракетной опасности» объявлен в 6:24.