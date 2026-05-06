В Пензе ищут водителя, сбившего женщину на улице Кижеватова

В Пензе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия на улице Кижеватова, в результате которого пострадал пешеход.

Инцидент случился 23 апреля в 21:30 напротив дома № 5Б, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил женщину 1987 года рождения. Она получила травмы.

Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

2 мая сбили 3-летнюю девочку в 3-м Черниговском проезде (Кривозерье). Ребенка госпитализировали.