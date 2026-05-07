Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Пензу

В четверг, 7 мая, силы ПВО Министерства обороны РФ сбили 2 беспилотника, летевших на Пензу, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Сейчас службы экстренного реагирования работают на месте падения обломков.

«Напоминаю об ответственности за съемку и распространение фото и видео о полете и падении БПЛА. Не становитесь пособником врага. Доверяйте только проверенной информации», - подчеркнул глава региона.

В Пензенской области режим «Беспилотная опасность» объявили накануне вечером, в 23:28. В 2:22 ввели план «Ковер».

22 апреля в небе над областью уничтожили беспилотный летательный аппарат. 23-го числа средства радиоэлектронной борьбы подавили работу БПЛА.