Стали известны подробности ДТП с тепловозом и Тoyota в Пензе

В областной ГАИ прокомментировали ДТП на железнодорожном переезде в районе пересечения улиц Аустрина и Литвинова в Пензе, где столкнулись тепловоз и Toyota RAV4.

Ранее пензенцы опубликовали в Сети кадры последствий аварии и сообщили, что есть пострадавшие.

По предварительным данным, ДТП случилось в 0:05 среды, 6 мая. Автомобиль Toyota, которым управлял 33-летний мужчина, попал под тепловоз ТГМ-6, тянувший состав из 27 вагонов.

В аварии пострадали два человека: водитель и его 43-летняя пассажирка. Медики помогли мужчине на месте, женщину госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.