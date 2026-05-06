На проспекте Строителей пенсионер выпал из салона автобуса

Во вторник, 5 мая, в Пензе снова случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Предварительно установлено, что в 14:09 на проспекте Строителей 83-летний мужчина выпал из салона автобуса марки Yutong, за рулем которого находился 63-летний шофер.

Пассажир получил травмы и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Днем ранее, 4-го числа, аналогичное ДТП случилось на улице Луначарского в районе автовокзала. Водитель автобуса № 70, отъезжая от остановки, не убедился, что двери закрылись, из-за чего 69-летняя женщина выпала из салона. Ее также положили в больницу.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили уголовное дело.

