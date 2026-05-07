Прокуратура изучит обстоятельства гибели подростка в Заречном

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту гибели 13-летнего подростка в Заречном.

Трагедия случилась 6 мая на улице Зеленой. Мальчик упал с высоты.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Надзорный орган оценит, как ответственными лицами соблюдалось законодательство в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их безопасности.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», - уточнили в прокуратуре.

Также проверку по факту гибели подростка организовал следственный комитет. Ее проведение поставлено на контроль.