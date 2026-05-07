Прокуратура изучит обстоятельства гибели подростка в Заречном

Происшествия

Прокуратура изучит обстоятельства гибели подростка в Заречном
Печать
Max

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту гибели 13-летнего подростка в Заречном.

Трагедия случилась 6 мая на улице Зеленой. Мальчик упал с высоты.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Надзорный орган оценит, как ответственными лицами соблюдалось законодательство в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их безопасности.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», - уточнили в прокуратуре.

Также проверку по факту гибели подростка организовал следственный комитет. Ее проведение поставлено на контроль.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
высота смерть подросток
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!