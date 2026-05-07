В Заречном подростки разбили стекло на остановке

В Заречном трое подростков разбили стекло павильона на остановке у Дома культуры «Дружба». Акт вандализма был совершен в ночь с 1 на 2 мая.

Во втором часу несовершеннолетние хулиганы попали на камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде ДК и ближайшего торгового центра.

Все материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту организована проверка, личности подростков устанавливаются.

Действия злоумышленников квалифицируются как умышленное повреждение городского имущества. За это предусмотрен административный штраф в размере от 300 до 500 рублей, напомнил портал «Город Z».

В феврале в Заречном жители дома № 40а на улице Ленина сами вычислили и наказали хулиганов, испортивших подъезд, в котором недавно провели ремонт.