Очевидцы сообщили о смертельном ДТП под Чемодановкой

07.11.2025 | 08:40

Вечером в четверг, 6 ноября, в Бессоновском районе на трассе М-5, рядом с селом Чемодановка, случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Об аварии в Сети рассказали очевидцы. Около 23:00 водитель «Лады-Гранты» врезался в стоявшую фуру. Удар был такой силы, что легковая машина практически полностью ушла под прицеп грузовика.

По словам очевидцев, водитель «Гранты» скончался на месте от полученных травм.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

Вечером 6 ноября смертельное ДТП также случилось в Городищенском районе, на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск. Столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 74-летний мужчина, и трактор К-701 с плугом. Погибли водитель легковой машины и его 39-летняя пассажирка.

Источник фото - «Сова Пенза авто».