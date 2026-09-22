В селе Грабово загорелся двухквартирный дом

Происшествия

В селе Грабово загорелся двухквартирный дом
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Во вторник, 22 сентября, в селе Грабово Бессоновского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 8:35.

В селе Грабово загорелся двухквартирный дом

На улице Полевой загорелся двухквартирный дом.

В селе Грабово загорелся двухквартирный дом

На тушение выехали 14 человек личного состава, привлекалось 5 спецмашин.

В селе Грабово загорелся двухквартирный дом

«Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на всю площадь дома. В результате пожара выгорела квартира на площади 60 кв. м и кровля на площади 80 кв. м», - уточнили в ГУ МЧС по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал. Причина ЧП сейчас устанавливается.

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