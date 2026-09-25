В Каменском районе сгорел 6-квартирный дом, погиб мужчина

Происшествия

В Каменском районе сгорел 6-квартирный дом, погиб мужчина
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В четверг, 24 сентября, в села Федоровка Каменского района сгорел 6-квартирный жилой дом на улице Центральной.

«Сообщение о пожаре поступило в 13:10, на тушение привлекались 4 единицы техники и 8 человек личного состава», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сгорели надворные постройки на площади 140 кв. м и дом площадью 300 кв. м. Внутри было обнаружено тело 73-летнего мужчины.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома.

По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожности.

23 сентября в селе Ульяновка Тамалинского района при пожаре на складе погибли 2 человека.

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