В Каменском районе сгорел 6-квартирный дом, погиб мужчина

В четверг, 24 сентября, в села Федоровка Каменского района сгорел 6-квартирный жилой дом на улице Центральной.

«Сообщение о пожаре поступило в 13:10, на тушение привлекались 4 единицы техники и 8 человек личного состава», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сгорели надворные постройки на площади 140 кв. м и дом площадью 300 кв. м. Внутри было обнаружено тело 73-летнего мужчины.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома.

По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожности.

23 сентября в селе Ульяновка Тамалинского района при пожаре на складе погибли 2 человека.