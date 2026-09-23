В Пензе спасатели освободили двоих детей на улице Рахманинова

Происшествия

В Пензе спасатели освободили двоих детей на улице Рахманинова
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В Пензе спасатели через балкон забрались в квартиру на втором этаже, чтобы вызволить двоих детей.

Инцидент случился на улице Рахманинова 21 сентября.

В 10:50 от местной жительницы поступило сообщение, что дверь в ее квартиру самопроизвольно захлопнулась, а внутри остались малыши в возрасте 2 и 6 лет.

«Самостоятельное открытие двери детьми не представлялось возможным. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С применением лестницы специалисты поднялись на балкон квартиры, осуществили проникновение в жилое помещение и открыли входную дверь изнутри», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В результате инцидента никто не пострадал.

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