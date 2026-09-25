Стали известны подробности трагедии в Каменском районе

Следователи рассказали подробности трагедии, случившейся в Каменском районе днем в четверг, 24 сентября. На улице Центральной в селе Федоровка при пожаре погиб мужчина.

Сообщение о возгорании в 6-квартирном жилом доме поступило в МЧС в 13:10. Потушив огонь, спасатели обнаружили 72-летнего хозяина одного из помещений.

«По имеющейся информации, он проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в областном СУ СКР.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.