На Западной Поляне в Пензе обнаружили разлив ртути

Происшествия

На Западной Поляне в Пензе обнаружили разлив ртути
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В Пензе спасатели ликвидировали разлив ртути около жилого дома № 11 на улице Ленинградской (Западная Поляна).

Инцидент произошел 18 сентября. В службу 112 позвонил очевидец.

Ртуть заметили у контейнерной площадки, примыкающей к дому.

«На место было направлено аварийно-спасательное подразделение. Спасатели, экипированные средствами индивидуальной защиты органов дыхания, произвели сбор разлившейся ртути совместно с поверхностным слоем грунта с применением ручного инструмента», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В 2018 году в Пензе обнаружили ртуть в подъезде дома на улице Заводской - на нескольких этажах. Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

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