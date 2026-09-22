На Западной Поляне в Пензе обнаружили разлив ртути

В Пензе спасатели ликвидировали разлив ртути около жилого дома № 11 на улице Ленинградской (Западная Поляна).

Инцидент произошел 18 сентября. В службу 112 позвонил очевидец.

Ртуть заметили у контейнерной площадки, примыкающей к дому.

«На место было направлено аварийно-спасательное подразделение. Спасатели, экипированные средствами индивидуальной защиты органов дыхания, произвели сбор разлившейся ртути совместно с поверхностным слоем грунта с применением ручного инструмента», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В 2018 году в Пензе обнаружили ртуть в подъезде дома на улице Заводской - на нескольких этажах. Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.