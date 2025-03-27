В Суре не смогли найти пропавшего подводного охотника

27.03.2025 | 16:18

В Пензе спасателям не удалось найти 41-летнего рыбака, который, предположительно, утонул в Суре в районе улицы Васнецова (Междуречье).

Сообщение о возможной гибели подводного охотника поступило в пожарно-спасательный центр из полиции 19 марта.

На протяжении нескольких дней шли поиски, в которых принимали участие родственники мужчины, судоводители, дайверы, добровольцы из регионального отделения «Лизы Алерт», АНО «ДобротворецЪ» из Москвы, Самары, Саранска.

Выполнялись надводный и водолазный поиск, освобождение поверхности реки ото льда, сканирование донной поверхности (более 870 000 кв. м), визуальный осмотр левого и правого берегов на дистанции 11 км.

Однако нашелся лишь крупный мусор. Поиск положительных результатов так и не дал, констатировали в ГБУ «ППСЦ».