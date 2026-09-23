В Кузнецком районе 5 человек пострадали в аварии

Происшествия

В Кузнецком районе 5 человек пострадали в аварии
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Утром во вторник, 22 сентября, в селе Большой Труев Кузнецкого района произошла авария, в которой пострадали 5 человек.

Предварительно установлено, что в 9:35 в Центральном переулке столкнулись 2 автомобиля: ВАЗ-2109 и «Лада-Гранта». За рулем первого находился 43-летний мужчина, вторым управлял 71-летний пенсионер.

65-летняя пассажирка «Гранты» получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация.

Обоим водителям, а также еще 2 женщинам из «Гранты» (1954 и 1969 года рождения) медики оказали помощь на месте, необходимости в доставке в больницу не оказалось.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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