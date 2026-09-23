В Вадинском районе 72-летняя женщина погибла в ДТП

Происшествия

В Вадинском районе 72-летняя женщина погибла в ДТП
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Во вторник, 22 сентября, в Вадинском районе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 17:45 на 2-м километре дороги, связывающей Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино и Серго-Поливаново, 75-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением - машина выехала в кювет и опрокинулась.

Находившаяся в салоне женщина 1954 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

Водителя и еще одну пассажирку, женщину 1949 года рождения, медики отпустили после оказания помощи, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной ГАИ.

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