В Пачелме 2 подростка получили травмы в ДТП

Происшествия

В Пачелме 2 подростка получили травмы в ДТП
Печать
Max

Вечером в среду, 23 сентября, в Пачелме случилось ДТП, в котором пострадали подростки.

По предварительным данным, в 21:20 на улице Лермонтова столкнулись ГАЗ и электровелосипед TRIX+. Первым управлял 19-летний водитель, на втором ехали 15-летний юноша с 13-летней пассажиркой.

Подростки получили травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В регионе подростки нередко попадают в ДТП. Так, 19 сентября в Никольске 14-летний питбайкер сбил 6-летнего мальчика на велосипеде и съехал в кювет. Мини-мотоцикл врезался в забор. Подроста увезли в больницу, младшему ребенку оказали помощь на месте.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп велосипед подросток
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!