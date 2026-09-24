В Пачелме 2 подростка получили травмы в ДТП

Вечером в среду, 23 сентября, в Пачелме случилось ДТП, в котором пострадали подростки.

По предварительным данным, в 21:20 на улице Лермонтова столкнулись ГАЗ и электровелосипед TRIX+. Первым управлял 19-летний водитель, на втором ехали 15-летний юноша с 13-летней пассажиркой.

Подростки получили травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В регионе подростки нередко попадают в ДТП. Так, 19 сентября в Никольске 14-летний питбайкер сбил 6-летнего мальчика на велосипеде и съехал в кювет. Мини-мотоцикл врезался в забор. Подроста увезли в больницу, младшему ребенку оказали помощь на месте.