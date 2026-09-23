В Тамалинском районе при пожаре погибли 2 человека

Происшествия

В Тамалинском районе при пожаре погибли 2 человека
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В ночь на среду, 23 сентября, в селе Ульяновка Тамалинского района загорелся склад. При пожаре погибли 2 человека.

Сообщение о ЧП на улице Центральной поступило в 4:19. Огонь прошел по площади 840 кв. м, уничтожив 600 тюков соломы и кровлю помещения. Постройка выгорела внутри.

На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

«В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены 2 погибших. Их личности устанавливаются», - сообщили в ГУ МЧС по области.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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