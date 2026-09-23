В Бессоновском районе потерявшегося грибника эвакуировали из леса

Происшествия

В Бессоновском районе потерявшегося грибника эвакуировали из леса
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В Бессоновском районе нашли потерявшегося грибника.

19 сентября 70-летний мужчина ушел в лес со станции «739-й километр» и пропал. Обеспокоенные родственники обратились к волонтерам регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Они обнаружили пенсионера поздним вечером 21-го числа, однако им потребовалась помощь в транспортировке.

В Бессоновском районе потерявшегося грибника эвакуировали из леса

В 23:50 соответствующий сигнал поступил в службу 112, а оттуда в областной пожарно-спасательный центр.

«Пострадавший был эвакуирован из лесного массива до автомобиля скорой медицинской помощи с использованием медицинских носилок», - уточнили в ППСЦ.

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