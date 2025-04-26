В Белинском районе погиб пассажир попавшего в ДТП мотоцикла

26.04.2025 | 11:46

В пятницу, 25 апреля, в селе Поим Белинского района случилось ДТП с летальным исходом. Об этом рассказали в Госавтоинспеции.

По предварительным данным, в 23:00 напротив дома № 18 на улице Советской опрокинулся мотоцикл Suzuki RF 400 RV под управлением 30-летнего водителя.

Молодого человека и его 27-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Еще один пассажир мотоцикла - мужчина, личность, которого устанавливается, - от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.