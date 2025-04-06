Снес столб: пензенские водители сообщили о серьезном ДТП в Ахунах

В Ахунах в ночь на воскресенье, 6 апреля, случилось ДТП с участием легковой машины. Водитель врезался в столб, затем автомобиль перевернулся. Авария произошла около 1:00.
На кадрах с места события, опубликованных в телеграм-канале «Дорожная обстановка Пензы», - столб, рухнувший на проезжую часть и перекрывший ее.
Легковой автомобиль оказался лежащим на крыше за пределами дороги. На место ДТП прибыла скорая помощь.
Официальной информации о происшествии пока нет. Пострадали ли в аварии люди, не сообщается.
19 марта в Пензе в столб врезался автомобиль Mitsubishi Pajero. Все случилось утром напротив дома № 78 на улице Мира.
Опора устояла под ударом, а у иномарки была деформирована передняя часть.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀