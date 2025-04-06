Снес столб: пензенские водители сообщили о серьезном ДТП в Ахунах

06.04.2025 | 10:50

В Ахунах в ночь на воскресенье, 6 апреля, случилось ДТП с участием легковой машины. Водитель врезался в столб, затем автомобиль перевернулся. Авария произошла около 1:00.

На кадрах с места события, опубликованных в телеграм-канале «Дорожная обстановка Пензы», - столб, рухнувший на проезжую часть и перекрывший ее.

Легковой автомобиль оказался лежащим на крыше за пределами дороги. На место ДТП прибыла скорая помощь.

Официальной информации о происшествии пока нет. Пострадали ли в аварии люди, не сообщается.

19 марта в Пензе в столб врезался автомобиль Mitsubishi Pajero. Все случилось утром напротив дома № 78 на улице Мира.

Опора устояла под ударом, а у иномарки была деформирована передняя часть.