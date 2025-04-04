В Ахунах мотоциклист пострадал в ДТП с ВАЗ-2115

Вечером в пятницу, 4 апреля, в Ахунах, на перекрестке улиц Коннозаводской и Школьной, случилось ДТП с мотоциклистом. Мужчина получил травмы.
Кадры с последствиями аварии появились в Сети. Мотоцикл столкнулся с ВАЗ-2115, у автомобиля сильно повреждена передняя часть. У водителя двухколесного транспорта, по словам очевидцев, сломана рука. На место прибыли медики.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее в Пензе подростки на питбайке попали в ДТП на улице Перспективной.
14-летний водитель получил травмы и был госпитализирован. Пассажирке, девушке 2008 года рождения, медики оказали помощь на месте, доставлять ее в больницу не понадобилось.
Источник фото № 1 - «Дорожная обстановка Пензы».
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