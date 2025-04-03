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Происшествия

В Пензе самокатчица с ребенком сбила пенсионеров и скрылась

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В Пензе ищут свидетелей ДТП с самокатом и пенсионерами. Пожилых людей сбили на улице Кирова.

В Пензе самокатчица с ребенком сбила пенсионеров и скрылась

Это случилось вечером во вторник, 1 апреля, на тротуаре около отделения Центрального банка РФ (Кирова, 62). В 19:42 неустановленная девушка ехала на одном электросамокате с девочкой-пассажиркой и врезалась в 59-летнюю пенсионерку с 70-летним мужчиной.

В Пензе самокатчица с ребенком сбила пенсионеров и скрылась

В результате столкновения все четверо упали на асфальт. Пешеходы получили травмы, после помощи врачей их отпустили.

В Пензе самокатчица с ребенком сбила пенсионеров и скрылась

Виновница скрылась с места ДТП. Сейчас ее пытаются найти.

В Пензе самокатчица с ребенком сбила пенсионеров и скрылась

«Госавтоинспекция убедительно просит свидетелей и очевидцев происшествия позвонить в управление по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза ул. Бакунина, 181», - сообщил начальник отдела пензенской Госавтоинспекции Роман Аллакин.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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