В Пензе самокатчица сбила пенсионеров и скрылась

03.04.2025 | 10:55

В Пензе ищут свидетелей ДТП с самокатом и пенсионерами. Пожилых людей сбили на улице Кирова.

Это случилось вечером во вторник, 1 апреля, на тротуаре около отделения Центрального банка РФ (Кирова, 62). В 19:42 две пензячки ехали на одном электросамокате и врезались в 59-летнюю женщину с 70-летним мужчиной.

В результате столкновения все четверо упали на асфальт. Пешеходы получили травмы, после помощи врачей их отпустили.

Самокатчицы скрылись с места ДТП.

«Госавтоинспекция убедительно просит свидетелей и очевидцев происшествия позвонить в управление по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза ул. Бакунина, 181», - сообщил начальник отдела пензенской Госавтоинспекции Роман Аллакин.