Микрорайон ГПЗ-24 встал в огромной пробке из-за аварии

Утром в понедельник, 31 марта, в микрорайоне ГПЗ-24 образовалась большая пробка из-за аварии на пересечении улиц Измайлова и Стрельбищенской.
Около 8:40 напротив дома № 28 на Измайлова столкнулись автомобили «Лада-Веста» с 32-летним водителем и Mazda CX-5 под управлением 35-летней женщины, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ.
Кадры последствий ДТП опубликовали в Сети. На фото - машины с разбитой передней частью.
В аварии пострадала автолюбительница из Mazda. Прибывшие на место медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.
Из-за ДТП встал транспорт на улицах Измайлова, Антонова, Стрельбищенской. На мосту имени В. П. Капашина движение затруднено в сторону микрорайона ГПЗ.
Масштаб затора сняли на видео. В ролике запечатлели улицу Антонова, обе полосы забиты стоящим транспортом.
Видео TG-канала «ДТП Пенза».
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