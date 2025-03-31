Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мар 2025|12:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Микрорайон ГПЗ-24 встал в огромной пробке из-за аварии

Печать
Telegram

Утром в понедельник, 31 марта, в микрорайоне ГПЗ-24 образовалась большая пробка из-за аварии на пересечении улиц Измайлова и Стрельбищенской.

Около 8:40 напротив дома № 28 на Измайлова столкнулись автомобили «Лада-Веста» с 32-летним водителем и Mazda CX-5 под управлением 35-летней женщины, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ.

Кадры последствий ДТП опубликовали в Сети. На фото - машины с разбитой передней частью.

Микрорайон ГПЗ-24 встал в огромной пробке из-за аварии

В аварии пострадала автолюбительница из Mazda. Прибывшие на место медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.

Из-за ДТП встал транспорт на улицах Измайлова, Антонова, Стрельбищенской. На мосту имени В. П. Капашина движение затруднено в сторону микрорайона ГПЗ.

Масштаб затора сняли на видео. В ролике запечатлели улицу Антонова, обе полосы забиты стоящим транспортом.

Видео TG-канала «ДТП Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото TG-канала «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте