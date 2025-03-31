Микрорайон ГПЗ-24 встал в огромной пробке из-за аварии

31.03.2025 | 10:22

Утром в понедельник, 31 марта, в микрорайоне ГПЗ-24 образовалась большая пробка из-за аварии на пересечении улиц Измайлова и Стрельбищенской.

Около 8:40 напротив дома № 28 на Измайлова столкнулись автомобили «Лада-Веста» с 32-летним водителем и Mazda CX-5 под управлением 35-летней женщины, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ.

Кадры последствий ДТП опубликовали в Сети. На фото - машины с разбитой передней частью.

В аварии пострадала автолюбительница из Mazda. Прибывшие на место медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.

Из-за ДТП встал транспорт на улицах Измайлова, Антонова, Стрельбищенской. На мосту имени В. П. Капашина движение затруднено в сторону микрорайона ГПЗ.

Масштаб затора сняли на видео. В ролике запечатлели улицу Антонова, обе полосы забиты стоящим транспортом.

Видео TG-канала «ДТП Пенза».